Die Sommerferien haben begonnen – und ausgerechnet jetzt liegen viele flach. Wie der Bund bestätigt, handelt es sich dabei meist nicht um eine einfache Sommergrippe, denn die Corona-Zahlen steigen erneut. Was das bedeutet.

1/6 Viele Schweizerinnen und Schweizer liegen derzeit angeschlagen im Bett.

Kurz vor den Sommerferien kränkelt die Schweiz. Hier ein Pfnüsel, da eine leichte Erkältung. Erinnerungen werden wach. Ist es doch Corona? Schliesslich ist auch US-Präsident Joe Biden (81) daran erkrankt und an der Tour de France gilt teilweise wieder eine Maskenpflicht.

In der Schweiz ist die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle in den letzten vier Wochen um etwa 50 Prozent gestiegen, so das Bundesamt für Gesundheit (BAG). «Insgesamt bewegen sich die Fallzahlen aber nach wie vor auf einem tiefen Niveau.»

Für die Zunahme gibt es laut dem BAG zwei Gründe: Einerseits nimmt der Schutz durch Impfung oder eine frühere Immunität im Laufe der Zeit ab. Zum anderen gibt es neue Virusvarianten. Sie heissen KP.3 und KP.2, die von Experten auch Flirt-Varianten genannt werden – nicht, weil Corona neu auch beim Knutschen übertragen wird, sondern weil die Buchstaben Abkürzungen für die einzelnen Mutationen sind. Die neuen Varianten weisen Mutationen auf, mit denen sie die bestehende Immunabwehr besser umgehen können. Doch was bedeutet das jetzt für die Sommerferien? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie soll ich mich verhalten, wenn Symptome auftreten?

Die häufigsten Krankheitssymptome sind Husten, Erschöpfung, Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Schnupfen und Halsschmerzen. Wenn Erkältungssymptome auftreten, solltest du Kontakte mit anderen Personen, gerade mit besonders gefährdeten, vermeiden und zu Hause bleiben. Wenn das nicht möglich ist, trage eine Maske und halte Abstand. Wenn du selber zu den besonders gefährdeten Personen gehörst, kontaktiere bei Erkältungssymptomen deinen Hausarzt.

Wie gefährlich sind die derzeit zirkulierenden Varianten?

Nach jetzigem Kenntnisstand führen sie kaum zu schweren Verläufen, es müssen nur sehr wenige Menschen ins Spital eingeliefert werden. Aufgrund der relativ milden Symptomatik planen die Behörden derzeit denn auch keine neuen Massnahmen.

Wo kann ich mich heute noch testen lassen?

Sich auf Covid testen zu lassen, ist weiterhin möglich. Jedoch sind Orte, die das anbieten, nicht mehr so einfach zu finden. Der Bund verfügt über keine systematische Test-Übersicht und verweist auf die Kantone. Die meisten Hausärzte sollten weiterhin professionelle Tests anbieten. Es wird aber geraten, sich vorher zu erkundigen. Auch die Selbsttests kann man noch immer kaufen. Selbst wer noch alte Tests zu Hause hat, kann diese weiter nutzen, sagt ETH-Professorin Tanja Stadler gegenüber SRF. «Die Tests sind generell sehr breit.» Und erkennen deshalb auch die neuen Varianten.

Kostet mich der Test etwas?

Ja. Der Bund übernimmt keine Testkosten mehr. In Ausnahmefällen ist es möglich, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt – abzüglich Franchise und Selbstbehalt.

Soll ich mich erneut impfen lassen?

Die Impfung für besonders gefährdete Personen wird nach wie vor empfohlen, um schwere Verläufe zu vermeiden. Dazu zählen Personen ab 65 Jahren, solche mit einer chronischen Krankheit oder mit Trisomie 21. Schwangere können nach individueller Abklärung eine Impfung erhalten. Allen weiteren Personen wird keine Impfung empfohlen. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist für sie sehr gering. Termine lassen sich über den Hausarzt oder bei Apotheken buchen.

Muss ich die Impfung selber bezahlen? Und was kostet mich diese?

Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für besonders gefährdete Personen. Alle anderen müssen die Impfung selbst bezahlen. Eine Dosis kostet rund 100 Franken.

Muss ich bei Symptomen meine Sommerferien absagen?

Das muss jede Person eigenverantwortlich beurteilen, sagt Christiane Meier (52), Vizepräsidentin der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Schweiz. «Es ist sicher angezeigt, eine Maske zu tragen, wenn man in ein Flugzeug steigt und Erkältungssymptome zeigt oder ein positives Testresultat hat.» Noch besser wäre es natürlich, den Flug abzusagen.

Soll man sich vor den Ferien testen lassen?

Laut Meier ist das nicht zwingend. «Wenn ich erkältet bin, verhalte ich mich entsprechend, egal ob es Covid ist oder nicht. Das heisst: Maske tragen, Menschenmassen meiden und das Znacht mit den Freunden absagen.» Ein Test sei aber dann sinnvoll, wenn man Zeit mit besonders gefährdeten Personen verbringt.

Ist nach den Sommerferien wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen?

Das lässt sich laut dem BAG heute noch nicht abschätzen. Das BAG verfolgt die Entwicklung der Lage zwar laufend, wagt derzeit aber keine Prognose.