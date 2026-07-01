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«Wir lassen uns nicht rösten»
Drop Kollektiv stört am Sommer-Gespräch von Albert Rösti

Am Sommer-Gespräch von Bundesrat Albert Rösti kommt es zu einer Störaktion durch die Schweizer Klimaaktivisten-Gruppe «Drop Kollektiv».
Publiziert: vor 27 Minuten
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