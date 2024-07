«Willkommen im grössten Hofladen der Schweiz» Migros-Kampagne stösst Bauern sauer auf

In einer neuen Kampagne bewirbt sich die Migros als «grösster Hofladen der Schweiz». Was als Hommage gemeint sein sollte, kommt bei Schweizer Bauern gar nicht gut an. Und: Ihre Kritik hat Konsequenzen.