«Wenn ich im Sommer heue, melde ich mich ab. Als Bundesrat geht das nicht.» SVP-Präsident Dettling will nie Bundesrat werden

Der SVP-Präsident Marcel Dettling hat in einem Interview eine allfällige Kandidatur als Bundesrat in Zukunft ausgeschlossen. «Einen Bundesrat Dettling wird es nie geben», sagte der Parteipräsident zur «NZZ am Sonntag».

Publiziert: vor 32 Minuten