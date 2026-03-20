Bund untersagt Rüstungsexporte in die USA

Der Bundesrat hat am 20. März 2026 beschlossen, die Ausfuhr von Kriegsmaterial in jene Staaten zu stoppen, die am aktuellen internationalen bewaffneten Konflikt mit dem Iran beteiligt sind.

Céline Zahno Redaktorin Politik

Aufgrund ihrer direkten Verwicklung in die Kampfhandlungen bewilligt der Bundesrat derzeit keine Exporte von Kriegsmaterial in die USA mehr. Wie die Landesregierung am Freitag mitteilte, wurden bereits seit der Eskalation am 28. Februar 2026 keine neuen Bewilligungen mehr erteilt. Für Israel und den Iran werden bereits seit längerer Zeit keine definitiven Kriegsmaterialexporte mehr genehmigt.

Bei den bestehenden Bewilligungen wurde festgestellt, dass sie aktuell keine Kriegsrelevanz aufweisen, so der Bundesrat. Trotzdem werden sie ab jetzt regelmässig von einer Expertengruppe, bestehend aus Mitgliedern des Wirtschafts-, Verteidigungs, und Aussendepartements, überprüft. Es soll abgeklärt werden, ob sie mit der Neutralität vereinbar sind und wie sich die Exporte in die USA entwickeln.