Wahlen im Wallis Nach Hitlergruss-Video: SVPler nicht gewählt

Benjamin Kalbermatter wollte für die SVP in den Gemeinderat von Naters VS. Er verpasste die Wahl am Sonntag – auch weil seine Partei einen Sitz verlor. Im Wahlkampf war ein altes Video von ihm aufgetaucht, in dem er den Hitlergruss machte.