Nazi-Gruss und Hitler-Rufe Walliser SVP-Politiker wird von Vergangenheit eingeholt

Benjamin Kalbermatter will in den Gemeinderat von Naters VS. In einem Video aus dem Jahr 2008 macht er den Hitlergruss und ruft dazu «SVP!». Ein «Seich» sei das gewesen, betrunken an der Fasnacht, sagt er heute.