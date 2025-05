Wahl in Grenchen SP-Kandidatin für Stadtpräsidium muss gegen den eigenen Vater antreten

In Grenchen SO sorgt eine späte Kandidatur für Aufsehen: Felix Kummer, der Vater der SP-Kandidatin Angela Kummer, mischt sich ins Rennen ums Stadtpräsidium ein – und tritt gegen seine Tochter an. Kontakt haben die beiden seit Jahren nicht mehr.

Publiziert: 14:13 Uhr