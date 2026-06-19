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Verteidigungsleitlinien gutgeheissen
«Sicherheitslage der Schweiz hat sich stark verschlechtert»

Die Schweiz rüstet auf: Verteidigungsminister Martin Pfister will die Armee bis 2028 zur Einsatzarmee umbauen und ein Drohnenbataillon einführen.
Publiziert: 14:29 Uhr
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