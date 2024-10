Verstoss gegen die «göttliche Ordnung» EDU-Frischknecht warnt vor Gehirnwäsche am Basler ESC

Der Parteipräsident der Eidgenössischen Demokratischen Union (EDU) Daniel Frischknecht sieht durch die geplante Austragung des Eurovision Song Contest (ESC) in Basel die «göttliche Ordnung» gefährdet. Dies sagte Frischknecht am Mittwoch in einem Interview der «NZZ».