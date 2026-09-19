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Ursula Zybach in der SRF-Arena
«Wir brauchen eine Bank, die stabil ist»

In der «Arena» vom 18. September kritisiert SP-Nationalrätin Ursula Zybach die UBS scharf.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Aktualisiert: vor 36 Minuten
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