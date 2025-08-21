DE
FR
Abonnieren

Unterschriften eingereicht beim Bundesrat
Lehrlinge fordern mehr Ferien

Eine Petition für acht Wochen Ferien in der Berufslehre ist am Donnerstag mit 176'447 Unterschriften an den Bundesrat übergeben worden.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Viel Stress, wenig Ferien: Viele Lehrlinge in der Schweiz fühlen sich unter Druck. Nun stellt eine Allianz Forderung auf.
Foto: Keystone
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Kaum sind die Sommerferien vorbei, fordern junge Berufsleute mehr Ferien.

Eine Petition für acht Wochen Ferien in der Berufslehre ist am Donnerstag mit 176'447 Unterschriften an den Bundesrat übergeben worden. Ziel ist es, die Lernenden zu entlasten, Abbrüche zu verhindern und die Berufsbildung attraktiver zu machen.

Es sei eine Rekord-Petition, schrieb die dafür aus Lernenden gegründete Allianz am Donnerstag in einer Mitteilung. Innert zwei Monaten konnten sie die Unterschriften zusammentragen. Unterstützt wurde die Kampagne von mehreren Gewerkschaften.

Jungsozialisten möchten noch mehr Ferien

Jugendliche in einer Berufslehre hätten bei den Ferien im Vergleich zu Gleichaltrigen an Gymnasien oder Fachmittelschulen das Nachsehen. Letztere können sich während 13 Wochen erholen. Wer eine Lehre absolviert, muss sich mit fünf Ferienwochen begnügen.

Ausserdem hätten Umfragen gezeigt, dass zwei Drittel der Lernenden psychisch belastet sind und jede vierte Person die Lehre abbricht. Zu lange Arbeitszeiten, zu wenig Ferien und fehlende Unterstützung seien zentrale Gründe dafür.

Mehr zu Bildung und Arbeit
Was Lernende und ihre Eltern zum ersten Lohn wissen müssen
Mit Video
Stolperfallen und Spartipps
Was Lernende zum ersten Lohn wissen müssen
«Ich weiss nicht, ob ich im dritten Lehrjahr noch motiviert bin»
2:55
Druck beim Berufseinstieg
«Man muss sehr früh aufstehen»
38 Flüchtlinge schliessen in Graubünden eine Lehre ab
Sprachhürden überwunden
38 Flüchtlinge schliessen in Graubünden eine Lehre ab
«Viele Jugendliche haben Mühe, mit kritischem Feedback umzugehen»
Interview
Experte über Lehrstellensuche
Warum viele Jugendliche keine Lehrstelle finden

Das Thema gelangt immer wieder auf politisches Parkett. Zuletzt etwa vergangenes Jahr, als die Juso an ihrer Delegiertenversammlung für Lehrlinge sogar zehn Wochen Ferien forderte.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen