Treffen in Budapest Amherd spricht mit von der Leyen über EU-Poker

Bundespräsidentin Viola Amherd hat am Donnerstag am Rande des EPG-Gipfels in Budapest mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die laufenden Verhandlungen mit der Schweiz gesprochen. Amherd nutzte das Treffen auch für weitere bilaterale Gespräche.