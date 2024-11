Die wichtigsten Fragen und Antworten zum EU-Deal

1/5 Noch laufen die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU. Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

Personenfreizügigkeit und öffentlicher Verkehr als Streitpunkte

Am Mittwoch läutet der Bundesrat den Beginn des EU-Showdowns ein. Das EU-Dossier dürfte Thema in der wöchentlichen Sitzung sein. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum verhandeln wir überhaupt?

Die Schweiz hat sehr enge wirtschaftliche Beziehungen mit der Europäischen Union. So wird zum Beispiel pro Arbeitstag eine Milliarde Franken zwischen der Schweiz und der EU ausgetauscht.

Die Verträge, die die Beziehungen regeln, sind jedoch alt. Darum hat Bundespräsidentin Viola Amherd (62) im März die Verhandlungen über ein Paket von Abkommen begonnen. Damit sollen bestehende Verträge aktualisiert, aber auch neue Abkommen abgeschlossen werden. Bis Ende Jahr sollen die Verhandlungen abgeschlossen werden.

Wo sind die Knackpunkte?

Ein grosser Streitpunkt war bislang die Personenfreizügigkeit. Sie regelt, zu welchen Bedingungen EU-Bürgerinnen und -Bürger in die Schweiz kommen können, um zu arbeiten. Die Schweiz hat offenbar eine sogenannte Schutzklausel gefordert, um die Zuwanderung aus der EU zu bremsen. Gibt es in der Schweiz wirtschaftliche oder soziale Probleme, zum Beispiel eine zu hohe Arbeitslosigkeit, könnte diese greifen. Doch die EU will davon nichts wissen.

Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, gibt es weitere Knacknüsse. Zum Beispiel beim öffentlichen Verkehr. Die EU will, dass ausländische Anbieter ohne die SBB auf Schweizer Schienen fahren dürfen. Fährt heute ein Zug von Hamburg nach Zürich, ist das eine Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und den SBB. Auch die höheren Studiengebühren für Ausländerinnen und Ausländer an ETH in Zürich und EPFL in Lausanne dürften noch zu reden geben.

Ein weiterer Knackpunkt ist der Beitrag, den die Schweiz an einzelne EU-Länder bezahlt. Momentan bezahlt die Schweiz freiwillig Beiträge an Entwicklungsprojekte zum Beispiel bei der Berufsbildung in EU-Staaten wie Kroatien, Litauen oder Lettland. Das sind insgesamt 1,3 Milliarden Franken über zehn Jahren. Neu soll die Schweiz regelmässig einen Beitrag leisten. Die «NZZ am Sonntag» schätzt, dass es sich um rund 450 Millionen Franken pro Jahr handeln könnte.

Was entscheidet der Bundesrat am Mittwoch?

Der Bundesrat dürfte sich am Mittwoch über den Stand der Verhandlungen informieren lassen und darüber beraten. Ein definitiver Entscheid zum Abkommen wird es noch nicht geben. Der Bundesrat könnte aber die letzten Aufträge an die Verhandlungsteams geben und aufzeigen, wo noch Kompromisse möglich sind, damit die Verhandler für den EU-Showdown gerüstet sind.

Wie geht es danach weiter?

Die Verhandlungen gehen in die heisse Phase. Solange nichts unterschrieben ist, kann sich noch vieles ändern. Das Ziel ist, dass Amherd im Dezember die Verhandlungen abschliessen kann. Vorher wird sie wohl schon am Donnerstag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) in Budapest beim Gipfeltreffen der «Europäischen Politischen Gemeinschaft» über den Weg laufen. Gut möglich, dass es dabei zu einem kurzen Gespräch kommt.

Sind die Verhandlungen einmal abgeschlossen, geht die innenpolitische Diskussion in der Schweiz so richtig los. Dabei dürften noch weitere Themen für Diskussionen sorgen: Genügt der Lohnschutz den Gewerkschaften? Hat die Schweiz bei einem Streit, um die Vertragsinhalte genügend zu sagen? Je nachdem ist es möglich, dass schon das Parlament das neue Vertragspaket ablehnt. Die SVP lehnt ein Abkommen grundsätzlich ab, die Gewerkschaften fordern viele Zugeständnisse – möglicherweise zu viele?

Entscheidet letztlich das Volk?

Das ist sehr wahrscheinlich. Noch hat der Bundesrat nicht entschieden, ob es ein obligatorisches oder fakultatives Referendum braucht. Doch erwartet wird, dass die SVP so oder so ein Referendum einreicht. Dann gibt es eine Abstimmung.