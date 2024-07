Testversuch im Strassenverkehr zeigt laute Motorräder Bund will übermässigen Lärm sanktionieren

Der Bund will übermässigen Lärm im Strassenverkehr einfacher und stärker sanktionieren. In einem ersten Pilotversuch in Genf konnte ein System zur Erfassung des Lärms von Fahrzeugen im laufenden Verkehr getestet werden.