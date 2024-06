10:51 Uhr

Rösti wagt keine Prognose

Wann ist die A13 wieder durchgängig auf jeweils zwei Spuren befahrbar? Man werde alles tun, damit dies möglichst rasch der Fall sei. Rösti will aber keine Prognose machen. Erst in 7 bis 10 Tagen könne man allenfalls Genaueres sagen, wenn der Fluss wieder in seinem Bett sei. «Wir werden alles daran setzen, dass wir den Juli nicht ausschöpfen müssen – aber ich kann nichts garantieren.» Das hänge auch vom Wetter in den nächsten Wochen ab. Es solle aber nicht Monate dauern.