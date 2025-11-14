Die SVP gratuliert in einer Medienmitteilung Bundesrat Guy Parmelin bereits zum Zoll-Durchbruch. Das ist ein Fehler – nur kurz darauf ist die Mitteilung gelöscht.

1/4 Die SVP sorgt mit einer versehentlich versendeten Medienmitteilung für Aufregung. Foto: keystone-sda.ch

Die SVP wisse selbst noch nichts, heisst es von der Partei. Auch Parmelins Mediensprecher dementiert auf Blick-Anfrage eine Einigung. Es gelte, was Bundesrat Parmelin in Washington gesagt hat. «Wir haben praktisch alles geklärt. Sobald alles endgültig klar sein wird, werden wir kommunizieren», sagte er dort.

Die Parteien hatten am heutigen Freitag aber die traditionellen Von-Wattenwyl-Gespräche. Dort treffen sich der Bundesrat und die Parteien regelmässig. Gemäss einer Medienmitteilung hat auch Bundesrat Guy Parmelin über den Stand der Zoll-Gespräche informiert. «Die Delegation des Bundesrates informierte die Spitzen der Bundesratsparteien über den Stand der Verhandlungen mit dem Ziel, die zusätzlichen Zölle von 39 Prozent auf von der Schweiz in die USA eingeführten Gütern so rasch wie möglich zu senken», heisst es in der Medienmitteilung.