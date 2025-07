1/5 Marcel Dettling ist SVP-Präsident aus dem Kanton Schwyz. Foto: Keystone

Nastasja Hofmann Redaktorin Politik

SVP-Präsident Marcel Dettling (44) schwingt gern das Tanzbein. Und das nicht nur zu einem urchigen Ländler auf dem Schwyzerörgeli. In der Stadt Bern kommt er, der auf einem Bergbauernhof in Oberiberg SZ lebt, aber nicht so richtig in Feierlaune: «Ab 22 Uhr herrscht Totenstille», sagte Dettling in einem Interview mit «Blue News».

Bern sei eine «typische Beamtenstadt», abends laufe nichts mehr – mit diesem Seitenhieb bedient er bekannte Klischees. Der Bundesstadt wird gern eine gewisse Gemächlichkeit nachgesagt: ruhig, langsam, fast schon langweilig. Was sich teils aus dem Dialekt speist, scheint offenbar auch für das Nachtleben zu gelten.

Als Kontrast dient Dettling eine andere links-grüne Stadt: Zürich. Diese Stadt bevorzugt er gegenüber Bern, wie er «Blue News» weiter verriet. Für grosse Partys zieht es den Innerschweizer dann eben doch in die Feier-Metropole: Gegenüber Blick verriet er auch schon, dass er die Street Parade in Zürich besucht hat.