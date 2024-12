Studie zeigt auf, was uns spaltet Besonders die Zuwanderung polarisiert die Schweiz

Die Zuwanderung, die Unterstützung der Ukraine und Pandemiemassnahmen polarisieren die Meinungen und Emotionen in der Schweiz besonders stark. Dies zeigt eine am Montag veröffentlichte Befragung bei 2500 Stimmberechtigten in der Deutschschweiz und der Romandie.