Das Bundesgericht setzte den SP-Ständerat auf Simon Stocker per sofort ab. Auf Instagram stellt er klar, er akzeptiere das Urteil, trete aber nochmals an. Die neue Wahl findet am 29. Juni 2025 statt.

1/4 Das Bundesgericht hebte die 2023 erfolgte Wahl von Ständerat Simon Stocker auf, doch dieser will erneut antreten, wie er am Mittwoch bekannt gab. Foto: keystone-sda.ch

Sophie Reinhardt Redaktorin Politik

«Ich trete wieder zur Wahl an», das kündigt der am Mittwoch per sofort abgesetzte SP-Ständerat Simon Stocker (43) auf Instagram an.

Das Bundesgericht hat die Wahl des Schaffhauser Ständerats per sofort aufgehoben. Der politische Wohnsitz des SP-Politikers war gemäss dem Urteil am Wahltag nicht im Kanton Schaffhausen, sondern in der Stadt Zürich.

Das Bundesgericht hat eine entsprechende Beschwerde gegen einen Entscheid des Obergerichts gutgeheissen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hervorgeht. Der Schaffhauser Regierungsrat und das Obergericht hatten die Beschwerde zuvor abgelehnt. Die Wahl soll wiederholt werden.

«Die Planung des Wahlkampfs startet heute»

So einfach aufgeben will der SP-Mann nicht, wie aus seinem Post in den sozialen Medien hervorgeht. «Heute ist ein schwieriger Tag für mich», schreibt er dort. Weiter sagt er: «Gerichtsurteile sind zu akzeptieren. Das ist ein zentraler Grundsatz unseres Rechtsstaats und es ist gerade in der heutigen Zeit wichtig, sich daranzuhalten.»

Für ihn sei das Urteil aber schmerzhaft. Es sei die Absage an «ein gleichberechtigtes Familienmodell», welches er mit seiner Frau aufgebaut habe. Dass nun das Bundesgericht «unsere Art zu Leben als nicht vereinbar mit einem politischen Amt erachtet und das mir nun meine Wahl kostet, ist enttäuschend und stimmt uns traurig.»

Am Mittwoch kündigt er aber schon an, erneut antreten zu wollen. Er glaube daran, den Sitz auch in einem erneuten Wahlgang zu gewinnen. «Die Planung des Wahlkampfs startet heute», kündigt der SP-Mann an.

Im Juni wird gewählt

Schnell auf das Urteil reagiert hat auch der Schaffhauser Regierungsrat. In einer Medienmitteilung teilt er mit, er habe das Urteil des Bundesgerichtes zur Kenntnis genommen. Wie vom Bundesgericht angeordnet, will er eine Neuwahl für die Besetzung des zweiten Schaffhauser Ständeratssitzes ansetzen. Die neue Wahl soll am 29. Juni 2025 stattfinden, ein allfälliger zweiter Wahlgang würde auf den 24. August fallen.

Dies ermögliche, die Teilnahme des neu gewählten Mitglieds in der Herbstsession. «Somit wird der zweite Schaffhauser Ständeratssitz nur in der Sommersession 2025 vakant sein», teilt der Regierungsrat mit.

Nun wird Hannes Germann (68, SVP) als einzige Stimme Schaffhausens in der kleinen Kammer vertreten, bis der zweite Sitz wieder vergeben ist.