Stocker hatte am Wahltag keinen politischen Wohnsitz in Schaffhausen, so das Urteil

SP-Politiker Stocker hatte 2023 dem amtierenden Ständerat Thomas Minder den Sitz abgejagt

Knall am Bundesgericht: Das Gericht pfeift den Schaffhauser Ständerat Simon Stocker (43) zurück.

Das Bundesgericht hebt die am 19. November 2023 erfolgte Wahl von Stocker zum Ständerat des Kantons Schaffhausen auf, weil er im Zeitpunkt der Wahl seinen Wohnsitz nicht im Kanton Schaffhausen hatte. Das teilt das Gericht am Mittwoch mit. Ab sofort ist Stocker damit seines Amtes enthoben.

Lebensmittelpunkt am Wahltag massgebend

Die «Weltwoche» hatte wenige Tage nach Stockers Wahl berichtet, dass dieser zum Zeitpunkt der Wahl mit seiner Familie hauptsächlich in der Stadt Zürich gelebt habe. Für die SP war die Wahl Stockers ein politischer Coup – der bürgerlich dominierte Kanton hatte davor erst eine einzige SP-Ständerätin. Stocker gewann die Wahl gegen den damaligen Ständerat und Abzocker-Schreck Thomas Minder (64). Er verlor damals sein Amt.

Der Schaffhauser Regierungsrat und das Obergericht waren noch zu gegenteiliger Ansicht gekommen. Sie hatten Stimmrechtsbeschwerden gegen die Wahl Stockers abgelehnt.

Nun korrigiert das Bundesgericht: «Da Simon Stocker am Wahltag keinen politischen Wohnsitz im Kanton Schaffhausen hatte, erfüllte er die entsprechende strikte kantonalrechtliche Voraussetzung zur Wählbarkeit als Ständerat nicht», heisst es in der Medienmitteilung. Die Wahl werde deshalb aufgehoben.

Der Schaffhauser Regierungsrat hatte den Sachverhalt anders eingeschätzt: Demnach war Stocker nicht nur im Einwohnerregister der Stadt Schaffhausen eingetragen, sondern hat Anfang 2022 auch den Sitz seiner Einzelfirma nach Schaffhausen verlegt. Zudem bezahle er seine Einkommens- und Vermögenssteuern im Kanton am Rheinfall.

Stocker informiert am Nachmittag

Gemäss der Verfassung des Kantons Schaffhausen sind in den Ständerat wählbar alle im Kanton wohnhaften mündigen und volljährigen Schweizerinnen und Schweizer. «Zeitlich sind dabei die Verhältnisse am Wahltag massgebend», so das Bundesgericht. «Am Wahltag hatte er seinen Lebensmittelpunkt indessen noch nicht nach Schaffhausen verlegt. Vielmehr wohnte und arbeitete er primär in der Stadt Zürich und lebte dort auch vorrangig die Beziehung zu seiner Frau und seinem Kind», schreibt das Bundesgericht.

Der Entscheid des Bundesgerichts bedeutet, dass die Wahl wiederholt werden muss – und nicht, dass Thomas Minder (64) direkt zum Ständerat erklärt wird.

Der Schaffhauser Regierungsrat wird nun für die Besetzung des nunmehr vakanten Schaffhauser Ständeratssitzes eine Neuwahl ansetzen müssen. Wann diese stattfindet, will er noch am Mittwoch entscheiden. Auch die SP Schaffhausen und Stocker wollen an einer Medienkonferenz um 14 Uhr über das Urteil informieren.

Der Entscheid des Gerichts ist aussergewöhnlich. Spektakulär war auch 2019 ein Entscheid des Gerichtes: Es hob die Volksabstimmung über die Heiratsstrafe der CVP auf. Grund waren falsche Angaben im Abstimmungsbüchlein.