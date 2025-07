So viel nehmen Kantone mit Abfallsündern ein Genf verteilt über 1000 Littering-Bussen – Schwyz nur 4

Der Bundesrat will Littering künftig schweizweit mit bis zu 300 Franken büssen. Einige Kantone greifen bereits durch – doch in der Praxis ist das einfacher gesagt als getan. Ein Blick in die Regionen zeigt, wo heute schon gebüsst wird – und wo es andere Lösungen gibt.

Publiziert: 00:32 Uhr