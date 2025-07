Sie wollen nicht mehr nur ein Anhängsel sein Jetzt drängen die Partner der Bundesräte ins Rampenlicht

Theres Rösti, Morten Keller, Tracy Glass Jans: Die Partnerinnen und Partner der Bundesratsmitglieder treten so häufig in Erscheinung wie noch nie. Sie sprechen über Privates, setzen eigene Akzente – und brechen mit der helvetischen Zurückhaltung.

Publiziert: vor 10 Minuten | Aktualisiert: vor 9 Minuten