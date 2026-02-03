Trump unterschreibt Haushaltspaket

Donald Trump (79) setzte mit seiner Unterschrift ein zuvor vom Parlament beschlossenes Haushaltspaket in Kraft. Damit beendete der US-Präsident den sogenannten Shutdown.

«Ich bin erfreut, das Gesetz über die konsolidierten Haushaltsmittel zu unterzeichnen», erklärte Trump laut dem Sender CNN. Damit sei die Finanzierung eines Grossteils der Tätigkeiten für den Rest des Haushaltsjahres gesichert.

Mit der Unterzeichnung des Präsidenten endet die teilweise Schliessung der Behörden nach drei Tagen. Eine Reihe wichtiger Ministerien erhält wieder Finanzmittel, allerdings entsteht in zwei Wochen eine weitere Finanzierungslücke für das Ministerium für Innere Sicherheit.