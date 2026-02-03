DE
FR
Abonnieren

Ende von Shutdown nahe
US-Repräsentantenhaus genehmigt Haushaltspaket

Ein Ende des Teilstillstands von US-Regierungsgeschäften ist in greifbarer Nähe. Das Repräsentantenhaus billigte ein Haushaltspaket, für dessen Inkrafttreten nur noch die Unterschrift von Präsident Donald Trump fehlt.
Publiziert: 20:17 Uhr
|
Aktualisiert: 20:35 Uhr
Kommentieren
1/2
Das US-Parlament stimmte einem Finanzierungspaket zu.
Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Janine Enderli und Keystone-SDA

Der US-Kongress hat im Haushaltsstreit den Weg für ein Ende des teilweisen Regierungsstillstands freigemacht. Das Repräsentantenhaus billigte in einer knappen Abstimmung ein Finanzierungspaket, nachdem der Senat als zweite Parlamentskammer bereits zugestimmt hatte. Mit dem Beschluss sind die parlamentarischen Hürden genommen - der Shutdown kann jedoch formell erst dann beendet werden, wenn US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnet hat.

Trump hatte zuvor auf ein schnelles Ende des Regierungsstillstands gedrängt. Das Land könne keinen weiteren langen Shutdown ertragen, schrieb er am Montag auf seiner Plattform Truth Social. Er verwies dabei auf den 43 Tage währenden Stillstand Ende des vergangenen Jahres und kündigte an, das Finanzierungspaket nach der Abstimmung umgehend zu unterzeichnen.

Streit nach ICE-Einsätzen

Hintergrund des neuen Streits ist die Finanzierung des Heimatschutzministeriums. Zu dessen Aufgaben zählen unter anderem umstrittene Einsätze von Bundesbehörden gegen Migranten. Im Januar kamen bei zwei solchen Einsätzen in Minneapolis zwei US-Bürger ums Leben. Das nun verabschiedete Paket sieht für das Ministerium eine befristete Übergangsfinanzierung vor, während andere Ressorts bis zum Ende des Haushaltsjahres abgesichert werden.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen