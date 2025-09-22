Im Kanton Zürich wird es bald wieder eine Härtefallklausel beim Eigenmietwert geben. Die Regelung soll verhindern, dass Senioren wegen zu hoher Steuerrechnungen ihr Haus verkaufen müssen.

Kurz vor der eidgenössischen Abstimmung über den Eigenmietwert hat das Zürcher Kantonsparlament noch eine Härtefallregelung in dieser Sache beschlossen. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts Zürich will Härtefallklausel beim Eigenmietwert beschlossen

Regelung soll Senioren vor Hausverkauf schützen

Im Kanton Zürich wird es bald wieder eine Härtefallklausel beim Eigenmietwert geben. Dies hat das Parlament am Montag in erster Lesung entschieden. Die Regelung soll verhindern, dass Senioren wegen zu hoher Steuerrechnungen ihr Haus verkaufen müssen.

Die Härtefallregelung kommt vor allem Seniorinnen und Senioren zugute, die ihre Hypothek abgezahlt haben. Wegen ihres tiefen Einkommens haben einige von ihnen Probleme, die Steuerrechnungen zu bezahlen. Hier soll die Härtefallregelung einen Rabatt gewähren.

Fällt der Eigenmietwert bald ganz weg?

Ob diese Härtefallregelung längerfristig besteht, hängt aber vom eidgenössischen Abstimmungsergebnis am kommenden Sonntag ab: Längerfristig in Kraft wird die Härtefallregelung nur dann sein, wenn die Stimmberechtigten den Eigenmietwert beibehalten.

Schaffen sie den Eigenmietwert ab, wird die Härtefallregelung so lange in Kraft sein, bis das System geändert ist. Dies dürfte 2027 oder 2028 der Fall sein. Danach ist die Regelung überflüssig.