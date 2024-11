Bundesrat will Versuche mit elektronischen Unterschriftensammlungen

Das Unterschriftensammeln auf der Strasse ist manchmal eine zähe Sache. Das E-Collecting könnte hier Abhilfe schaffen. Foto: keystone-sda.ch

Bundesrat will Versuche mit elektronischen Unterschriftensammlungen. Die Landesregierung fällte ihren Entscheid an ihrer Sitzung am Mittwoch. Bei der gleichen Gelegenheit verabschiedete der Bundesrat auch einen Bericht zum Thema E-Collecting.

Der Bericht stelle fest, dass beim heutigen System des Unterschriftensammelns für Initiativen und Referenden Modernisierungspotenzial bestehe, hiess es im Communiqué. Nun brauche es praktische Erfahrungen, damit man die Auswirkungen elektronischer Unterschriftensammlungen auf die Nutzung der Volksrechte und mögliche Risiken abschätzen zu können. Dabei solle E-Collecting die Unterschriftensammlung auf Papier nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Debatte entbrannt

Aus diesem Grund empfiehlt der Bundesrat auch mehrere gleichlautende Motionen aus den Fraktionen von FDP, Mitte, GLP, Grünen und SP zur Annahme, die derartige Pilotversuche fordern. Zwei weitergehende Motionen, die eine rasche Einführung elektronischer Unterschriftensammlungen verlangen, lehnt er dagegen ab.

Im September lösten Medienberichte über möglicherweise illegale Praktiken bezahlter Unterschriftensammler, namentlich in der Romandie, und über mutmasslich gefälschte Unterschriften eine Debatte über neue Regeln bei Unterschriftensammlungen aus.