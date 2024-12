Der Kanton Solothurn muss den Fall zu den mutmasslich betrügerischen Machenschaften eines Angestellten der TCS-Prüfstelle in Biel BE übernehmen. Dies hat das Bundesstrafgericht entschieden.

Die Untersuchung richtet sich gegen 31 Beschuldigte. Sie sollen ermöglicht haben, dass Fahrzeuge nur zum Schein kontrolliert wurden. Foto: F1online

Auf einen Blick TCS-Mitarbeiter half beim Verkauf nicht-tauglicher Autos

31 Beschuldigte wegen Betrug, Bestechung und Urkundenfälschung

Ermittlungen in den Kantonen Zürich, Solothurn, Aargau und Bern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Aus dem Entscheid geht hervor, dass die Solothurner Behörden bereits im November 2018 einen anonymen Hinweis erhielten, diesem aber nur teilweise nachgingen. Der Kanton Zürich leitete nach einer vertraulichen Meldung 2021 ein Verfahren ein.

Die Untersuchung richtet sich gegen 31 Beschuldigte. Neben dem TCS-Mitarbeiter bekamen es Privatpersonen und verschiedene Autohändler mit der Polizei zu tun. Es geht um gewerbsmässigen Betrug, Bestechung und Urkundenfälschung.

Nicht-taugliche Autos verkauft

Der TCS-Angestellte soll es ermöglicht haben, dass Fahrzeuge nur zum Schein einer Motorfahrzeugkontrolle (MFK) unterzogen wurden. So sollen Autos in nicht verkehrstauglichem Zustand verkauft und weiter betrieben worden sein. Dies geht aus dem am Freitag publizierten Beschluss der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hervor.

Da die Involvierten aus den Kantonen Zürich, Solothurn, Aargau und Bern stammen, stellte sich die Frage des sogenannten Gerichtsstandes. Dies wird nun Solothurn sein, denn dort wurden die ersten Untersuchungshandlungen vorgenommen – wenn auch nicht umfassend genug, wie das Gericht festhält.

Anonyme Anzeige

In der in gebrochenem Deutsch verfassten anonymen Anzeige an die Solothurner Behörden beschuldigte der Schreiber einen Autohändler, nicht geprüfte Fahrzeuge zu verkaufen und Personen schwarz zu beschäftigen. Der Händler habe gute Kontakte zu einem Angestellten der Prüfstelle in Biel, der für seine Dienste Geschenke erhalte.

Der Autohändler wurde wegen Vergehens gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz per Strafbefehl verurteilt. Mehr geschah jedoch nicht. Die Beschwerdekammer schreibt, die Sache scheine hinsichtlich der nicht verkehrstüchtigen Fahrzeuge schlicht nicht untersucht worden zu sein. Die Solothurner Behörde argumentierte, sie habe diesen Teil implizit rechtskräftig eingestellt.