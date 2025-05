Die SVP-Bundeshausfraktion plant ihren Ausflug aufs Rütli. Nun aber will ihr die Operation Libero in die Parade fahren.

Die SP reist nach Basel, wo sie die Bank für Internationalen Zahlungsverkehr und die Rheinhäfen besucht. Auch die Mitte zieht es ans Rheinknie, wo sie vor der Frauen-Fussball-EM den St. Jakob-Park besichtigt. Und die Freisinnigen fahren nach Kilchberg ZH ins Lindt-Schokoladenmuseum.

Die Ausflüge der Bundeshausfraktionen während der Sommersession haben Tradition. In diesem Jahr haben die SVP-Ratsmitglieder und ihre Gäste das Rütli als ihr Ziel auserkoren. Auf der historischen Gründungswiese der Eidgenossenschaft wollen Bundesrat Guy Parmelin (65) und Parteichef Marcel Dettling (44) einige Worte an Anhänger der Sünnelipartei richten. Thema wird unter anderem der umstrittene EU-Deal sein. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

«Überlassen das Rütli nicht der SVP»

Das aber scheint der EU-affinen Operation Libero ein Dorn im Auge zu sein. Wie die «Weltwoche» berichtet, hat die Bewegung um Co-Präsidentin Sanija Ameti (33) ihre Mitglieder angeschrieben: «Wir überlassen das Rütli nicht der SVP. Deshalb wollen wir am selben Tag aufs Rütli reisen. Vor der SVP. Und dort mit einer Aktion ein Zeichen für Demokratie, Zusammenarbeit und Freiheit setzten. Für unsere Heimat in Europa.»

Die «Weltwoche» befürchtet nun unangenehme Situationen auf dem historischen Flecken, wenn EU-Turbos und -Skeptiker aufeinandertreffen sollten.

Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren, dass das Rütli zwischen diesen Gruppen zum Zankapfel wird. So kam es erst vor zwei Jahren zum Machtkampf innerhalb der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), die für die Verwaltung der Rütliwiese zuständig ist. Mittendrin der damalige SGG-Präsident Nicola Forster (40), der zu den Mitgründern der Operation Libero zählt.