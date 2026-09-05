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Parmelin wirft Ernährungsinitiative-Initiantin Lügen vor
Parmelin platzt der Kragen
«Wenn man lügt, muss ich reagieren»
Bei der SRF-Arena über die Ernährungsinitiative wird es kurzzeitig unruhig. Bundespräsident Guy Parmelin wirft der Initiantin Franziska Herren Lügen vor.
Publiziert: vor 32 Minuten
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