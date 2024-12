Rund 85 Milliarden Franken will der Bund nächstes Jahr ausgeben. Nun schraubt das Parlament an einzelnen Posten. In Zeiten der knappen Finanzen und wegen der Vorgaben der Schuldenbremse sind harte Debatten zu erwarten.

SP-Funiciello: «Menschen werden sterben» Die Aufstockung der Armee verlaufe planlos, moniert SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Man schmeisse der Armee Geld nach, ohne zu wissen, wofür. «Eine solche Aufstockung ist für die SP-Fraktion eine klare rote Linie.» Sie warnt davor, bei der Entwicklungshilfe zu sparen. Die Schweiz werde ganze Regionen verlassen müssen. «Menschen werden sterben!» Das sei ebenfalls eine rote Linie. Auch beim Bundespersonal dürfe nicht gespart werden. Dieses Budget sei inakzeptabel. Mitte will 1 Prozent BIP bis 2030 Die Verteidigungsfähigkeit sei heute nicht mehr gegeben, das müsse korrigiert werden, sagt Mitte-Nationalrat Reto Nause. Die Schweiz habe in den letzten Jahren viel bei der Armee gespart und ihre Friedensdividende eingelöst. Nun herrsche wieder eine reale Bedrohung. Darauf müsse die Schweiz reagieren. Die Mitte stehe auch für das 1-Prozent-BIP-Ziel bis 2030 ein. Grüne: «Wir haben zwei heilige Kühe» «Wir haben zwei heilige Kühe», kritisiert Grünen-Nationalrat Felix Wettsein. Dabei handle es sich um die Schuldenbremse und die Armee. Bei der Armee handle es sich um eine wieder auferstandene heilige Kuh. Bereits der Bundesrat habe das Budget aufgestockt, nun wolle das Parlament noch mehr. «Wir sollten auf keinen Fall höher als der Bundesrat gehen», sagt Wettstein. So würden viele Kürzungen andernorts erspart bleiben. Das nun vorliegende Budget sei für die Grünen nicht annehmbar. FDP will Ausgabenwachstum bremsen FDP-Nationalrat Alex Farinelli macht klar, dass nicht weiter Schulden angehäuft werden dürfen. Im Gegensatz zur SP sieht er den Handlungsbedarf nicht bei den Einnahmen, sondern bei den Ausgaben. Das Bundesbudget sei in den letzten Jahren gewaltig angestiegen. Vieles gerate ausser Kontrolle, mahnt er. Man müsse das Ausgabenwachstum nun bremsen. SP will mehr Steuereinnahmen Auch SP-Nationalrätin Sarah Wyss wehrt sich gegen den Kahlschlag bei der Entwicklungshilfe. Man solle das Einnahmenpotenzial besser ausschöpfen. Das Kapital müsse stärker besteuert werden. «Wir müssen die Steuergeschenke korrigieren und die Steuerkriminalität bekämpfen», sagt sie. Auch die Schuldenbremse müsse angepasst werden. «Die SP kämpft für eine zukunftsorientierte Finanzpolitik», betont sie. «Wir wehren uns gegen eine einseitige Abbaupolitik.» Was nun vorliege, «das ist nicht unser Budget». In dieser Form sei es inakeptabel. GLP beschwört humanitäre Tradition Die GLP-Fraktion warnt davor, die humanitäre Tradition aufs Spiel zu setzen. «Unsere Schweiz ist mehr als Käse, Schoggi und Banken», sagt GLP-Fraktionschefin Corina Gredig. Die internationale Zusammenarbeit sorge für Friedensförderung und Stabilität. Die humanitäre Hilfe sei ein wichtiger Kompass für die Schweiz. Mitte fordert Finanzdisziplin Für die Mitte-Fraktion macht Nationalrat Pius Kaufmann klar, dass die Ausgaben begrenzt und den Einnahmen Sorge getragen werden müsse. Ziel müsse sein, wieder in den Bereich struktureller Überschüsse zu kommen. Dafür brauche es Disziplin. «Wir müssen den Bundeshaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen», sagt er. «Es gibt viel zu tun.» SVP will mehr Geld für Armee und Landwirtschaft SVP-Nationalrat Lars Guggisberg erläutert in der grossen Kammer die Position seiner Fraktion. Mehr Geld für die Armee und die Landwirtschaft sind in Ordnung. Sparen möchte er insbesondere bei der Entwicklungshilfe. Er sieht noch viel Luft im Budget. Der Bund habe kein Einnnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Er macht klar, dass Steuererhöhungen nicht infrage kommen. Zudem müsse die Schuldenbremse eingehalten werden. «Denn die Schulden von heute, sind die Steuern von morgen.» Streitgespräch live auf Blick – Showdown ums Armeebudget Das Armeebudget soll um 530 Millionen Franken zusätzlich erhöht werden. Das passt der Linken nicht. SVP-Ständerat Werner Salzmann und SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf kreuzen nun bei Blick TV die Klingen. Seiler Graf stellt sich nicht per se gegen zusätzliche Armeeausgaben. Die Finanzen seien aber eng, deshalb müsse man priorisieren. Im Vordergrund müsse der Schutz des Luftraums stehen. Es brauche nicht mehr Panzer. Salzmann will die Armee rasch auf Vordermann bringen. Er warnt, dass innerhalb von zehn Jahren ein Angriff Russlands auf ein Nato-Land denkbar sei. Er will bei den Armeefinanzen nicht nachgeben. Seiler Graf wehrt sich auch dagegen, dass bei der Entwicklungshilfe gespart wird. Diese trage nämlich auch zur Sicherheit in der Welt bei. SP droht mit Ablehnung des Budgets Derzeit informieren die Kommissionsvertreter über die Entscheide. Doch bereits verschickt die SP eine Medienmitteilung, in welcher sie mit der Ablehnung des Budgets droht. «Sollte eine Mehrheit die Armeeausgaben auf Kosten der internationalen Zusammenarbeit (IZA) und des Bundespersonals deutlich erhöhen, wird die SP das Budget ablehnen», heisst es darin. «Nicht nur würden die rechten Parteien einmal mehr zeigen, dass ihre Finanzpolitik kurzsichtig und ihre Sicherheitspolitik planlos ist, sie zeigen auch, dass sie gezielt Investitionen in Gleichstellung, Klimaschutz und soziale Sicherheit verhindern wollen.»

Das Parlament über den Voranschlag 2025 des Bundes. Als Erstes startet der Nationalrat mit der Diskussion. In Zeiten der knappen Finanzen und wegen der Vorgaben der Schuldenbremse sind harte Debatten zu erwarten. Der Rat muss unter anderem entscheiden, wie er die gewünschten höheren Armeeausgaben kompensieren will.

Der Armee wollen die Finanzkommissionen beider Räte im nächsten Jahr 530 Millionen Franken mehr zur Verfügung stellen als der Bundesrat. Die Finanzkommission des Nationalrats will die Armeeausgaben bis 2030 auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts anheben, der Bundesrat bis 2035 und die Ständeratskommission bis 2032.

Weniger Entwicklungshilfe

Die Nationalratskommission will neben der Armee auch die Landwirtschaft mit mehr Mitteln versehen. Weniger ausgeben will sie dagegen für die Auslandshilfe – hier will sie zusätzlich zu den Vorschlägen des Bundesrates um insgesamt 250 Millionen Franken kürzen – sowie für Asylsuchende und das Bundespersonal.

Konkret beantragt die Kommission, die Landwirtschaftsgelder um 46 Millionen Franken aufzustocken, zum grössten Teil für die Direktzahlungen an Betriebe. Dazu kommen Aufstockungsanträge für die Waldwirtschaft in Höhe von 17,5 Millionen Franken. Mehr ausgeben als der Bundesrat will sie zudem für die Regionalpolitik, die Bildung, den regionalen Personenverkehr und die Kita-Förderung.

Schliesslich beantragt die Kommission mit 13 zu 12 Stimmen, auf die geplante Kreditsperre für die Subventionierung des Nachtzug-Angebots der SBB von rund 30 Millionen Franken zu verzichten.

Schuldenbremse wird eingehalten

Mit den Kommissionsanträgen liegt der strukturelle Saldo – dabei handelt es sich um den von der Schuldenbremse vorgegebenen finanziellen Spielraum – im Budget bei gut 12 Millionen Franken. In der Version des Bundesrats sind es 86 Millionen Franken.

Allerdings liegen zu zahlreichen Budgetposten Minderheitsanträge vor für Aufstockungen respektive zusätzliche Kürzungen. Der Nationalrat hat in der ersten Sessionswoche den Dienstagvormittag, den Mittwochvormittag und auch noch den Donnerstag für das Budget reserviert. In der zweiten Sessionswoche ist dann der Ständerat am Zug.

Der vom Bundesrat erarbeitete Voranschlag ist nur dank Entlastungsmassnahmen in Milliardenhöhe, höher geschätzten Einnahmen sowie der ausserordentlichen Verbuchung von Status-S-Ausgaben mit der Schuldenbremse konform. Das Gesamtbudget des Bundes beläuft sich auf rund 85 Milliarden Franken.