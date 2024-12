Nun gibts heftige Kritik am «Palast der Lüfte»

1/5 Ein nagelneuer Bombardier Global 7500 dieser Art soll das neue Flaggschiff der Regierungsflotte des Bundes werden. Foto: Getty Images

Léo Michoud

Diesen Dezember erhält der Bundesrat ein fliegendes Geschenk im Wert von 103 Millionen Franken. Der neue Bundesratsjet, den sich die Landesregierung zulegt – ein Bombardier Global 7500 –, sorgt in Bundesbern allerdings für Unmut.

Bundespolitiker von links und rechts kritisieren den Preis, der für die neue Anschaffung bezahlt wird. Das Timing werfe Fragen auf, da die Schweiz eigentlich den Gürtel enger schnallen wolle. In der Wintersession müssen die beiden Räte über das Budget fürs kommende Jahr entscheiden. Und die Verteilkämpfe werden wohl dieses Jahr besonders hart, denn das Geld ist knapp.

«Schrecklich teuer», «katastrophales Signal»

Gegenüber «Le Matin Dimanche» beklagt SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor (60, VS) den «horrend teuren» Kauf und das wenig nützliche Raketenabwehrsystem. Die Regierung eines neutralen Landes sei kein bevorzugtes Ziel, so Addor. Ausserdem glaube er nicht an das Argument, dass das Flugzeug dazu dienen könnte, gestrandete Schweizer aus Konfliktgebieten zu holen.

Auch SP-Ständerat Baptiste Hurni (38, NE) sieht in dem Kauf ein «katastrophales» Signal zu einem Zeitpunkt, an dem der Bundesrat in vielen Bereichen Kürzungen plane.

Moderne Ergänzung zu einer alternden Flotte

Das Modell von Bombardier ist weltweit einer der grössten Geschäftsjets. Innerhalb der Bundesverwaltung war bereits spöttisch von einem «Palast der Lüfte» die Rede. Der Jet soll ab dem kommenden Frühjahr die alte Cessna Citation Excel 560XL ersetzen.

Der Bundesrat hat weiterhin Zugang zu seiner Falcon 900EX, die er 2012 gebraucht von Prinz Albert von Monaco gekauft hatte – für 35 Millionen Franken. Die Transportflotte der Regierung verfügt ausserdem über zwei kleinere zweistrahlige Flugzeuge, eine Pilatus PC-24 und eine Bombardier Challenger 604.

Unsere Nachbarn kaufen noch teurer ein

Wie steht die Flotte des Bundesrats im Vergleich zu den Flugzeugen der Präsidenten, Premierminister und Kanzlern unserer Nachbarländer da?