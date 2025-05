«Optimierung» des Lohnsystems Bundesbeamte sollen zum Einstieg gleich mal mehr kassieren

Der Bundesrat will das Lohnsystem der Bundesverwaltung umbauen: Automatische Lohnerhöhungen sollen wegfallen, dafür sollen die Einstiegslöhne steigen. Das Grundproblem bleibt: Gegen die Löhne in der Privatwirtschaft kommt der Bund kaum an.

Publiziert: vor 17 Minuten | Aktualisiert: vor 15 Minuten