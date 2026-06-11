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Ernst Wandfluh zeigt Müll von Wildcamper
«Nimm ihn das nächste Mal mit»
Ernst Wandfluh zeigt den ganzen Müll
In einem Facebook-Video wettert SVP-Nationalrat Ernst Wandfluh über Wildcamper.
Publiziert: 09:58 Uhr
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