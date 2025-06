Der neue SP-Nationalrat Benoît Gaillard will vom Bundesrat Antworten zu den hohen Mieten. Er beschuldigt Bundesrat Guy Parmelin, nichts zu unternehmen – obwohl eine von seinem Departement in Auftrag gegebene Studie einen Modellwechsel empfiehlt.

1/5 Eben erst wurde SP-Nationalrat Benoit Gaillard vereidigt, ... Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Benoît Gaillard kritisiert Bundesrat für Untätigkeit bei Mietsenkungen

Gaillard will Vorstoss zur Reform des veralteten Mietzinsberechnungssystems einreichen

Studie empfiehlt Änderungen, die zu Mietsenkungen von mindestens einigen Prozent führen könnten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Léo Michoud

Der Waadtländer Sozialdemokrat Benoît Gaillard (39) ist gerade erst in den Nationalrat eingezogen und sorgt gleich für Aufsehen. So beschuldigt er den Bundesrat – insbesondere Wirtschaftsminister Guy Parmelin – nichts zu unternehmen, um die Mieten zu senken.

Gaillard ersetzte Roger Nordmann im Nationalrat. Er will einen Vorstoss einreichen, der vor allem das System zur Berechnung der Mieten kritisiert, das er für «völlig veraltet» hält. Dabei stützt er sich auf eine Studie zum Mietzinsmodell, die im Auftrag von Parmelins Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) erstellt wurde. Demnach sei das Schweizer Modell zur Festlegung der Mieten veraltet, wie die Zeitung «Le Temps» im Januar berichtete.

Eine Senkung ist möglich, aber nicht riesig

Die jüngsten Mieterhöhungen, die mit dem Anstieg des Referenzzinssatzes erklärt werden, seien nicht ausreichend begründet, so Gaillard. «Die Immobilienfonds und Gesellschaften, die unsere Wohnungen besitzen, machen im Vergleich zu dem, was das Gesetz vorsieht, übermässig hohe Gewinne», sagt der neue Nationalrat. «Parmelin könnte die Mieten senken – sogar eine Studie, die er selbst in Auftrag gegeben hat, empfiehlt das. Aber er tut nichts!»

Ein Systemwechsel, der die Empfehlungen der Studie berücksichtigt, würde wahrscheinlich keine drastischen Auswirkungen auf die Mieten haben. Gaillard glaubt aber, dass die Änderungen zu einer Senkung um mindestens ein paar Prozent führen könnten.