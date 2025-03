Die SP ist Wahlgewinnerin bei den Neuenburger Regierungs- und Parlamentswahlen. Im Grossen Rat legt auch die SVP zu, während FDP, GLP und Grüne verlieren. Damit bestätigen die Neuenburger Wahlen eine Entwicklung, die sich schon in anderen Kantonen zeigte.

1/5 Die FDP bleibt in Neuenburg stärkste Partei, verliert im Grossen Rat aber zwei Sitze. Foto: Keystone

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

In Neuenburg ist die SP die grosse Wahlsiegerin: Sowohl bei den Parlaments- als auch bei den Regierungswahlen erzielten die Sozialdemokraten überraschende Ergebnisse.

Aussergewöhnlich ist für den Kanton insbesondere das Resultat bei den Staatsratswahlen: Auf Anhieb schafften die beiden bisherigen SP-Vertreter Frédéric Mairy (51) und Florence Nater (56) die Wiederwahl - als einzige unter den Kandidierenden. Die beiden bisherigen FDP-Vertreter Laurent Favre (52) und Crystel Graf (39) landeten auf den Plätzen 3 und 5 und müssen wohl in einen zweiten Wahlgang. Auf Platz vier rangiert Grünen-Ständerätin Céline Vara (40). Damit bestehen die Chancen, dass die Linke ihre 2021 an die FDP verlorene Mehrheit in der Neuenburger Kantonsregierung zurückholt.

Im Grossen Rat gewinnen SP und SVP

Die SP ist auch im Grossen Rat die Gewinnerin: Sie legte um rund 5 Prozent auf einen Stimmenanteil von 25,1 Prozent zu und erreicht damit 27 Sitze - sechs mehr als zuletzt. Dies geht vor allem auf Kosten der Grünen, die laut dem Portal Arcinfo vier Sitze verlieren (neu:15).

Bei den Bürgerlichen gewann die SVP: Sie hat neu zwölf Sitze (+4), während die FDP Federn lassen musste. Sie bleibt stärkste Partei, hat neu aber nur noch 30 Sitze (-2). Die Mitte hat drei Sitze (-1). Verlierer sind auch die Grünliberalen mit neu fünf Sitzen (-3). Die Partei der Arbeit hielt sich bei 8 Sitzen. Damit hat die Linke genau die Hälfte der 100 Sitze.

Schweizweit verlieren FDP, Grüne und GLP

SVP und SP top, die Grünen flop: Dieser Trend zeigte sich bereits auch bei den anderen zehn kantonalen Wahlen, die seit den nationalen Wahlen 2023 stattgefunden haben. Insgesamt hat die SVP seither 31 Sitze in den Kantonen dazugewonnen, die SP 11.

Am meisten an Strahlkraft eingebüsst haben die Grünen. Ihre einstige Erfolgswelle ist deutlich abgeebbt. Ihre Bilanz: Minus 20 Sitze. Und auch die FDP muss Federn lassen: Die Liberalen haben in den elf kantonalen Wahlen 11 Sitze verloren. Die Mitte gewann einen Sitz, die GLP verlor 8 Sitze.