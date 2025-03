Die Solothurnerinnen und Solothurner wählen heute ihre Regierung und ihr Parlament neu. Drei bisherige Regierungsmitglieder von FDP, Mitte und SP stellen sich der Wiederwahl. Die SVP könnte erstmals den Sprung in die Exekutive schaffen, die Grünen wieder rausfliegen.

Auf einen Blick SVP hofft auf Regierungsratssitz in Solothurn mit Kandidatin Sybille Jeker

Grüne könnten bisherigen Sitz verlieren

SP und Mitte wollen zweites Mandat erobern

An dieser Bastion beisst sich die SVP bisher die Zähne aus: der Regierungsrat des Kantons Solothurn. Seit 2001 stürmt die SVP immer wieder vergeblich an, um einen Sitz in der Solothurner Exekutive zu erobern. Mal mit dem polternden Hardliner, mal mit dem konzilianten Gemeindepräsidenten.

Selbst der Totalangriff mit einem Fünferticket scheiterte. Obwohl die SVP bei den Nationalratswahlen längst die mit Abstand stärkste Partei (28,7 Prozent) ist, blieb ihr der Einzug in die Exekutive bisher verwehrt. Ein eigentlicher Sonderfall.

Nun soll eine Frau die Kohlen aus dem Feuer holen. Die Hoffnung bei der Sünneli-Partei ist gross, dass mit SVP-Kantonsrätin Sybille Jeker (41) der Coup gelingt. Sie will nach eigenen Angaben eine «bürgernahe, lösungsorientierte» Politik mitgestalten. Die Unternehmerin ist Mutter zweier Kinder und gilt als umgänglich und kompromissbereit.

Grüne fliegen wohl raus

Die heutigen Wahlen könnten die Regierung auch anderweitig durcheinanderwirbeln. Nachdem jahrzehntelang FDP, SP und Mitte die fünf Sitze untereinander ausmachten, zogen vor acht Jahren erstmals die Grünen mit Brigit Wyss (64) in die Exekutive ein.

Sie tritt nicht mehr an – und es ist fraglich, ob der grüne Kandidat Daniel Urech (41) den Sitz verteidigen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Grünen wieder aus der Regierung fliegen.

Neben Wyss tritt auch der bisherige FDP-Bildungsminister Remo Ankli (51) ab. Die zwei vakanten Sitze sorgen für Spannung.

Während die drei Bisherigen, Susanne Schaffner (62, SP), Sandra Kolly (54, Mitte) und Peter Hodel (57, FDP), die Wiederwahl schaffen dürften, buhlen neben Jeker und Ulrich auch Mitte-Mann Edgar Kupper (54), SP-Kandidat Mathias Stricker (56) und der Freisinnige Marco Lupi (47) um ein Mandat.

Angesichts des breiten Kandidatenfeldes wird am 13. April ein zweiter Wahlgang die Entscheidung bringen müssen.

Kantonsrat wird auch neu gewählt

Die Solothurnerinnen und Solothurner wählen auch die 100 Mitglieder des Kantonsrats neu. Die FDP, die sich als «Volkspartei» versteht, stellt noch knapp die stärkste Fraktion.

Die aktuelle Sitzverteilung sieht so aus: FDP 22, SVP 21, SP 20, Mitte 20, Grüne 10, GLP 6 und EVP 1. Vor vier Jahren verlor die FDP vier Sitze, die SP drei Sitze – während die SVP, Grüne und GLP je drei Sitze gewannen. Zwei Mitglieder einer Kleinpartei waren nicht mehr angetreten.



Angesichts des Trends bei den Parlamentswahlen in anderen Kantonen könnte es der SVP diesmal gelingen, auch bei den Solothurner Kantonsratswahlen die FDP zu überholen und damit stärkste Kraft zu werden.