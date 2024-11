Jans will wieder eine Frau an der Spitze

Jans will wieder eine Frau an der Spitze

1/5 Sie soll neu das Bundesamt für Polizei übernehmen: Eva Wildi-Cortés. Foto: Keystone

Auf einen Blick Eva Wildi-Cortés soll neue Fedpol-Chefin werden, Jans bevorzugt eine Frau

Wildi-Cortés arbeitet seit zwei Jahrzehnten bei Fedpol, ohne polizeilichen Hintergrund

Fedpol hat über 1000 Mitarbeitende, Wildi-Cortés war fast 10 Jahre Stellvertreterin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Ballmer Redaktor Politik

Die Nachfolge an der Spitze des Bundesamts für Polizei (Fedpol) dürfte geregelt sein. Der Abgang der langjährigen Direktorin Nicoletta della Valle (63) hatte vor allem wegen einer saftigen Abgangsentschädigung für Misstöne in Bundesbern gesorgt.

Nun scheint klar zu sein: Justizminister Beat Jans (60) will die bisherige Stellvertreterin Eva Wildi-Cortés (50) neu an die Spitze hieven. Das berichtet der «Tages-Anzeiger». Die Volkswirtschafterin weise zwar selbst keinen polizeilichen Hintergrund auf. Sie habe aber innerhalb des Fedpol eine steile Verwaltungskarriere hingelegt und verfüge über viel Führungserfahrung. Die Zentralschweizerin arbeite seit rund zwei Jahrzehnten bei Fedpol, fast die Hälfte davon als della Valles Stellvertreterin.

Die Wahl einer Frau bevorzugt

Die Wahl von Jans würde nicht überraschen: Bereits im Staatssekretariat für Migration (SEM) hatte sich der SP-Bundesrat bei der Nachfolgeregelung für die abtretende Chefin Christine Schraner Burgener (61) für Vizedirektor Vincenzo Mascioli (54) entschieden.

Auch deshalb soll der erklärte Feminist Jans nun eine Frau bevorzugt haben, schreibt der «Tages-Anzeiger». Schon am Mittwoch soll Jans Wildi-Cortés als neue Fedpol-Chefin mit über 1000 Mitarbeitenden vorstellen. Er braucht dafür noch die Genehmigung des Gesamtbundesrats, was in solchen Fällen meist Formsache ist.