Der Bundesrat hat zwei zentrale Posten neu besetzt: Benedikt Roos wird Armeechef, Serge Bavaud übernimmt die Leitung des Nachrichtendienstes. Verteidigungsminister Martin Pfister präsentierte die beiden am Freitag in Bern.

Roos wird seinen Posten am 1. Januar 2026 antreten, Bavaud am 1. November 2025

vor 2 Minuten vor 2 Minuten Dussey verzichtet auf Abgangsentschädigung Es sei Pfister wichtig, dass der Amtswechsel rasch vonstatten gehe. Er danke Christian Dussey, dass er bereit sei, seinen Posten schon im November abzugeben. Ursprünglich hätte er erst im Frühling 2026 gehen wollen. «Dussey verzichtet übrigens auf eine Abgangsentschädigung», so Pfister. vor 6 Minuten vor 6 Minuten «Die besten Voraussetzungen» Über die nötigen Kenntnisse für die Position des Chefs NDB verfügten nur wenige Personen. Die Position wurde deshalb nicht öffentlich ausgeschrieben, eine Headhunter Firma habe passende Leute direkt angesprochen. «Bavaud hat die besten Voraussetzungen für das Amt», sagt Pfister. Auf Bavaud würden nun spannende Herausforderungen warten. In der aktuellen geopolitischen Lage komme dem NDB eine zentrale Aufgabe zu – die Weltlage sei so angespannt wie seit dem Kalten Krieg nichtmehr. vor 8 Minuten vor 8 Minuten Wer ist Serge Bavaud? Bavaud wurde erst am 20. Juni 2025 zum Schweizer Botschafter in Algerien ernannt. Zuvor war er Leiter des Krisenmanagement-Zentrums im Aussendepartement, von 2014 bis 2022 dessen Stellvertreter. Von 2012 bis 2014 arbeitete er als stellvertretender Leiter im Bereich Rüstungskontrolle und Abrüstung des Verteidigungsdepartements. Bavaud verfüge über operative und strategische Führungserfahrung, schreibt der Bundesrat. Ausserdem sei er mit den Abläufen der Politik und der öffentlichen Verwaltung bestens vertraut. Beruflich habe Bavaud eine lange Karriere im VBS und im EDA vorzuweisen. vor 9 Minuten vor 9 Minuten Serge Bavaud wird NDB-Chef. Jetzt wird die nächste Personalie vorgestellt. Der neue Chef des Nachrichtendienst wird Serge Bavaud. Er wird seine Funktion am 1. November antreten. vor 12 Minuten vor 12 Minuten Roos hat sich selbst auf den Posten beworben «Es sind wenige direkte Bewerbungen eingegangen», sagt Pfister zum Findungsprozess. «Wir haben alle potenziellen Kandidaturen geprüft, egal, ob sie sich beworben haben oder nicht.» Auf Nachfrage sagt Roos, dass er sich selbst für den Posten beworben habe. Viele Gespräche hätten ihm gezeigt, dass er einen Rucksack mit wichtigen Erfahrungen habe. «Soldat sein hat schon etwas mit Berufung zu tun.» Darum habe er gesagt, dass er diese Aufgabe wahrnehmen werde, wenn man ihm das zutraue. vor 17 Minuten vor 17 Minuten In der Armee aufgewachsen Wieso wollte Pfister jemand, der in der Armee aufgewachsen ist, fragt ein Journalist. Thomas Süssli hatte etwa eine Karriere in der Privatwirtschaft. «Ich habe Divisionär Roos auch ausgewählt, weil er sehr gut verankert ist in der Armee», antwortet Pfister. Das sei wichtig für die Glaubwürdigkeit. vor 20 Minuten vor 20 Minuten Panzer im Museum Roos habe seine Rekrutenschule bei den Panzerbrigaden gemacht. «Leider steht dieser Panzer schon im Museum», witzelt er. vor 21 Minuten vor 21 Minuten Roos hat F-35 Vertrag nicht gesehen In seine Zeit als Armeeplaner falle die Unterschrift für die F-35 Kampfjets, sagt eine Journalistin. «Wir haben eine klare Trennung zwischen Armee und Beschaffungsbehörde», sagt Roos. «Ich habe nie einen Vertrag gesehen, auch beim F-35 nicht.» vor 24 Minuten vor 24 Minuten «Dunkle Wolken am Himmel» Die Linien für die Zukunft sind gegeben, antwortet Roos auf eine Journalistenfrage. «Wir müssen alles darauf fokussieren, dass wir die Verteidigungssicherheit stärken können.» Wenn man über den Tellerrand blicke, sehe er nämlich dunkle Wolken am Himmel. 0:24 Armeechef Roos will aufrüsten: «Ich sehe dunkle Wolken am Himmel» vor 25 Minuten vor 25 Minuten «Freude und Tatendrang» Er wolle Verantwortung übernehmen, sagt Roos. «Ich sehe der neuen Aufgabe mit Freude und Tatendrang, aber auch mit Respekt entgegen.» Er dankt Martin Pfister für den Vertrauensvorschuss. Weitere Einträge laden

Es ist einer der schwierigsten Jobs in Bundesbern. Benedikt Roos (60) wird neuer Armeechef und übernimmt damit die Nachfolge von Thomas Süssli (58). Am Freitag ist er vom Bundesrat ernannt worden. Gleichzeitig wird klar: Serge Bavaud (52) übernimmt den Posten des Chefs des Nachrichtendienstes (NDB).

Verteidigungsminister Martin Pfister (62, Mitte) fällt damit zwei wichtige Personalentscheide – sowohl Roos als auch Bavaud übernehmen eine Herkulesaufgabe. Die Schweizer Armee hat zahlreiche Baustellen, die immer wieder für Negativschlagzeilen sorgen. Und der NDB steckt in der Krise. Mitarbeitende sind unzufrieden, Kantone klagen über die schwierige Zusammenarbeit, und auch die gross angelegte Reform harzt.

«Authentisch und vorwärtsorientiert»

Roos ist Divisionär und wird per 1. Januar ebenfalls zum Korpskommandanten befördert. Seit einem Jahr hat er das Kommando Heer inne. Zuvor war er Chef Armeeplanung und stellvertretender Chef Armeestab. Roos trat 1997 als Berufsoffizier in das Instruktionskorps ein und wurde seither in verschiedenen Funktionen der Armee eingesetzt. Er hat einen Master der ETH Zürich in Security Policy and Crisis Management.

Der Bewerbungsprozess habe gezeigt, dass Divisonär Roos mit seiner Aus- und Weiterbildung, seinem Leistungsausweis und der langjährigen Erfahrung als höherer Stabsoffizier die Anforderungen an den Armeechef am besten erfülle, hält der Bundesrat fest. Roos verfüge sowohl über Führungs- als auch Sozialkompetenz. Mit seiner «authentischen und vorwärtsorientierten» Art könne er die Armee glaubhaft nach innen und nach aussen vertreten.

Roos erbt nun den Stuhl von Thomas Süssli, der kurz nach der Demission der ehemaligen Verteidigungsministerin Viola Amherd (63, Mitte) ebenfalls seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Er wird seinen Posten Ende Jahr verlassen. Süssli war seit Anfang 2020 Chef der Armee.

Nachrichtendienst in der Krise

Gleichzeitig wie Süssli kündigte auch NDB-Chef Christian Dussey (60). Er wollte sein Pult eigentlich erst 2026 räumen. Nun tritt sein Nachfolger Serge Bavaud den Posten trotzdem schon früher an, und zwar am 1. November 2025.

Bavaud wurde erst am 20. Juni 2025 zum Schweizer Botschafter in Algerien ernannt. Zuvor war er Leiter des Krisenmanagement-Zentrums im Aussendepartement, von 2014 bis 2022 dessen Stellvertreter. Von 2012 bis 2014 arbeitete er als stellvertretender Leiter im Bereich Rüstungskontrolle und Abrüstung des Verteidigungsdepartements.

Bavaud verfüge über operative und strategische Führungserfahrung, schreibt der Bundesrat. Ausserdem sei er mit den Abläufen der Politik und der öffentlichen Verwaltung bestens vertraut.