Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist überraschend verstorben. Nun erklärt die Staatsanwaltschaft: Es gebe bisher keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Untersuchung läuft noch.

1/5 Alfred Heer verstarb in der Nacht auf Freitag in Zürich. Foto: Keystone

Darum gehts SVP-Nationalrat Alfred Heer starb überraschend. Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Blaulichtbehörden rückten wegen medizinischen Notfalls aus

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer (†63) starb in der Nacht auf Freitag überraschend im Zürcher Stadtkreis 4. Die Blaulichtbehörden rückten wegen eines medizinischen Notfalls aus, konnten vor Ort aber nur noch den Tod Heers feststellen. Zum Todesfall habe man die übliche Untersuchung eingeleitet, teilte die Polizei mit. Weitere Informationen gab es vor dem Wochenende nicht.

Nun erklärt die inzwischen zuständige Staatsanwaltschaft gegenüber Blick: Es gebe «derzeit keine Hinweise auf eine strafrechtlich relevante Dritteinwirkung» beim Tod Heers. Die Untersuchung – inklusive rechtsmedizinischen Abklärungen – sei noch nicht abgeschlossen.

Die Session in Bern startete am Montag im Gedenken an Heer. Der Zürcher sei einer gewesen, «der das Leben liebte und es mit ganzer Kraft lebte», sagte Nationalratspräsidentin Maja Riniker (47, FDP) im Rat.