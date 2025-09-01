Alain Berset nimmt seine Arbeit am Mittwoch wieder auf, nachdem er in der Nacht auf Samstag ins Spital eingeliefert wurde.

Am Mittwoch nimmt Alain Berset seine Arbeit wieder auf. Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Alain Berset nimmt am Mittwoch seine Verpflichtungen wieder auf

Er wurde in der Nacht auf Samstag hospitalisiert

Sein Zustand ist nicht besorgniserregend, laut Europarat Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Europarats-Generalsekretär Alain Berset wird seine Verpflichtungen in Strassburg am Mittwoch wieder aufnehmen. Das hat der Pressedienst des Europarats am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitgeteilt. Der frühere Bundesrat war in der Nacht auf Samstag in ein Spital eingeliefert worden.

Der Europarat hatte die Einweisung des früheren Bundesrats am Samstag bekanntgegeben und ausgeführt, dass sein Zustand nicht besorgniserregend sei. Als Vorsichtsmassnahme müsse Berset aber einige Tage unter Beobachtung bleiben, hiess es.

Keine Infos zur Ursache

Die Organisation hatte keine Einzelheiten zu den Ursachen des Spitalaufenthalts genannt und auch nicht mitgeteilt, ob Berset in die Schweiz zurückgereist war. Bei seiner Rückkehr ins Amt wird der Generalsekretär am Treffen der Ministerdelegierten teilnehmen.

Der 53-jährige Berset wurde im Juni 2024 zum Generalsekretär des Europarats gewählt. Der ehemalige SP-Bundesrat ist der erste Schweizer in dieser Rolle. Der Freiburger ist Ende 2023 nach zwölf Jahren im Amt aus der Bundesregierung zurückgetreten.