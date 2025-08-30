Europarats-Generalsekretär Alain Berset ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ins Spital eingeliefert worden. Der Zustand des früheren Bundesrates ist laut der Organisation mit Sitz in Strassburg nicht besorgniserregend.

1/5 Muss einige Tage unter Beobachtung im Spital bleiben: Alain Berset. Foto: Anadolu via Getty Images

Alt Bundesrat Alain Berset (53), der heute als Generalsekretär des Europarats tätig ist, ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ins Spital eingeliefert worden. Sein Zustand ist laut der Organisation mit Sitz in Strassburg nicht besorgniserregend. Berset soll aber als Vorsichtsmassnahme einige Tage unter Beobachtung bleiben.

Infolgedessen musste Bersets Teilnahme am Strategieforum in Bled abgesagt werden. Die slowenischen Behörden wurden davon in Kenntnis gesetzt, wie es in der Mitteilung des Europarats vom Samstag weiter hiess. Derzeit sei Bersets Anwesenheit bei den für nächste Woche geplanten Verpflichtungen noch ungewiss.

Von Freiburg nach Strassburg

Das Strategieforum in Bled in Slowenien wurde 2006 ins Leben gerufen, als das Land nach seinem Beitritt zur EU und zur Nato im Jahr 2004 den Weg der europäischen Integration beschritt. Das Strategieforum ist nach eigenen Angaben eine jährliche internationale Konferenz und eine globale Plattform für den Austausch über aktuelle und zukünftige gesellschaftliche und politische Herausforderungen.

Berset war von 2012 bis 2023 Bundesrat und Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern. Am 25. Juni 2024 wurde der Sozialdemokrat mit einer relativen Mehrheit zum Generalsekretär des Europarates gewählt. Als Generalsekretär des Europarats darf er die Villa Massol im Zentrum Strassburgs nutzen.