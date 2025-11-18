Ex-SVP-Gemeinderat kommt Parteiausschluss zuvor

Der ehemalige Ittiger SVP-Gemeinderat Georg Tomman ist selbst aus der Partei ausgetreten. Damit kommt er einem Parteiausschluss zuvor. Hintergrund sind rassistische Aussagen, die er getätigt haben soll.

Darum gehts Georg Tomman ist aus der SVP ausgetreten

Hintergrund sind rassistische Äusserungen, die er getätigt haben soll

Der ehemalige Ittiger SVP-Gemeinderat Georg Tomman ist selbst aus der Partei ausgetreten. Eigentlich hätte er von der Sektion Ittigen an einer Mitgliederversammlung von Mitte November ausgeschlossen werden sollen. Hintergrund sind rassistische Aussagen, die er getätigt haben soll.

«Einige Tage vor der Versammlung am 13. November ist Georg Tomman ausgetreten.» Dies sagte Aliki Panayides, Geschäfstführerin der SVP Kanton Bern, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA und bestätigte damit einen Bericht in der Online-Ausgabe von «Der Bund» vom Dienstag. «Dadurch hat sich die Angelegenheit erledigt», so Panayides.

Georg Tomman rutschte 2024 in den Ittiger Gemeinderat nach, wurde aber im November 2024 nicht wiedergewählt. Bei den Nationalratswahlen von 2023 kandidierte er zudem ohne Erfolg auf der Liste von Aufrecht Bern.

Gegen Parteikollegen ausgeteilt

Bereits im Oktober war David Spring von seinem Amt als Präsident der SVP Ittigen zurückgetreten und hatte die Partei verlassen. Grund dafür waren rassistische Anfeindungen gegen seine Familie – seiner Partnerin stammt aus Afrika –, die Vorstandsmitglied und Ex-Gemeinderat Georg Tomman geäussert haben soll.

Laut Zeugen soll Tomman in Vorstandssitzungen gegenüber Spring extrem rassistische Äusserungen getätigt haben. So habe er etwa gesagt, dass Menschen aus Afrika zwangsweise sterilisiert werden sollten und dass der SVP-Präsident wegen seiner Partnerin kein «echter Schweizer» sei. Dabei habe Tomman auch das N-Wort verwendet.



