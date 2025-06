Muslimische Vereine ausgenommen Zürcher Religionsgelder sollen nur an anerkannte Organisationen

Eine parlamentarische Initiative will verhindern, dass anerkannte Kirchen kantonale Gelder an nicht anerkannte Religionsgemeinschaften weitergeben. Der Zürcher Kantonsrat hat den Vorstoss vorläufig unterstützt, was Debatten über religiöse Gleichberechtigung auslöst.

Publiziert: vor 58 Minuten