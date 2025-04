27 Prozent der Zürcher Katholiken denken über Austritt nach

1/5 Neue Umfrage zeigt: 27 Prozent der Zürcher Katholikinnen und Katholiken denkt über einen Kirchenaustritt nach. Foto: Keystone

Darum gehts Sotomo-Umfrage zeigt: Viele Zürcherinnen und Zürcher denken über Kirchenaustritt nach

SDA Schweizerische Depeschenagentur

27 Prozent der Katholikinnen und Katholiken in Zürich haben schon über einen Austritt aus der katholischen Kirche nachgedacht. Bei den Reformierten sind es 21 Prozent. Das zeigte eine Umfrage von Sotomo, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Die Kirchen ernten aber nicht nur Kritik. 71 Prozent der Katholiken äusserten sich positiv zum sozialen Engagement, hiess es in der am Dienstag in Zürich vorgestellten Umfrage.

Erste Resultate hatten die katholische Kirche schon im Dezember aufgeschreckt. Nachdem bekannt worden war, dass 18 Prozent der Befragten schon über einen Austritt nachgedacht hatten, nahm der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain Anfang Dezember 2024 das Telefon in die Hand. An einem «Telefontag» nahmen Bonnemain und weitere Vertreterinnen und Vertreter Anrufe von Kirchenmitgliedern entgegen.