Willy Michel gehört zu den reichsten Schweizern. Bei Annahme der Juso-Erbschaftssteuer-Initiative würde er wegziehen. Dies sagte er gegenüber den CH-Media-Zeitungen. Es ginge wohl in den Süden.

1/6 Milliardär Willy Michel (78) würde bei Annahme der Juso-Initiative wegziehen. Foto: STEPHAN BOEGLI

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

5,5 Milliarden Franken besitzt die Familie Michel. Damit liegt sie auf Rang 41 unter den reichsten Schweizern. Bekanntestes Familienmitglied: Nationalrat Simon Michel (48), der die familieneigene Medtech-Firma Ypsomed führt und als FDP-Politiker für die neuen EU-Verträge weibelt.

Jetzt aber sorgt Vater Willy Michel (78) für Schlagzeilen. Er hat das Medtech-Imperium der Michels aufgebaut, ist als Mäzen bekannt – und noch immer als Unternehmer aktiv. Derzeit baut er eine neue Firma im Diabetes-Bereich auf.

Willy Michel gilt zwar als Befürworter einer moderaten Erbschaftssteuer. Bei Annahme der Juso-Erbschaftssteuer werde er aber auswandern, sagte er gegenüber den Zeitungen von CH Media. «Ja, natürlich würde ich dann wegziehen», sagte er. Sein Vermögen ist in den Firmen investiert, die Nachkommen müssten bei der 50-Prozent-Steuer die Firmenanteile wohl teilweise verkaufen, um die Steuern zu zahlen.

Es ginge nach Italien

Umziehen würde Michel, der am Samstag den Innovationspreis Prix Suisse für sein Lebenswerk erhielt, nach Italien, wie er CH Media weiter verriet. Das Land kennt eine Pauschalbesteuerung für reiche Ausländer.

Am Mittwoch hatte Stadler Rail-Patron und Ex-Nationalrat Peter Spuhler (66) in der SRF-Abstimmungsarena bereits gesagt, er würde bei Annahme der Initiative quasi aus der Schweiz weggejagt. Er kenne zudem drei vermögende Familien, die ihre Koffer bereits gepackt hätten.