Medienkonferenz um 14 Uhr Sagt die Post endlich, welche Filialen sie schliesst?

Post-Chef Roberto Cirillo kündigte Ende Mai aus Spargründen die Schliessung von 170 Poststellen bis 2028 an. Gemeinden in der ganzen Schweiz sind betroffen. Heute um 14 Uhr will die Post endlich die betroffenen Filialen bekannt geben. Blick berichtet live.