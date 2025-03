Bundesrat will die AHV-Begrenzung für Ehepaare beibehalten

1/5 Der Bundesrat will die Rentenplafonierung bei Ehepaaren beibehalten. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Bundesrat lehnt Mitte-Initiative zur Abschaffung der Rentenplafonierung bei Ehepaaren ab

Ehepaare erhalten maximal 150 Prozent der AHV-Höchstrente einer alleinstehenden Person

vor 9 Minuten vor 9 Minuten Die Medienkonferenz ist beendet Bundesratssprecher Andrea Arcidiacono verabschiedet nach einer kurzen Fragerunde die Medienschaffenden. vor 10 Minuten vor 10 Minuten Wie reagiert das Parlament? Rentenvorlagen hatten in der Bevölkerung in letzter Zeit grossen Erfolg. «Natürlich hat die Initiative schon eine gewisse Sympathie», sagt Baume-Schneider auf die Frage, ob das Parlament schlussendlich doch einen Gegenvorschlag ausarbeiten könnte. «Wir müssen aber das Ganze anschauen, statt nur die Deplafonierung.» Baume-Schneider tönt damit die geplante AHV-Reform an. vor 13 Minuten vor 13 Minuten Ehepaare mit wenig Einkommen haben nichts davon Baume-Schneider und Stéphane Rossini, Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen, geben zu bedenken, dass die Abschaffung dieser Plafonierung nur Ehepaare mit einem kumulierten Einkommen von 90'720 Franken betrifft. Insbesondere tiefe Einkommen hätten nichts von der AHV-Mehrbelastung, respektive würden darunter leiden. vor 22 Minuten vor 22 Minuten «Finanzierung ist bereits angespannt» Aktuell erhält ein Ehepaar maximal 150 Prozent der AHV-Maximalrente einer alleinstehenden Person. Die Mitte-Initiative will das aufheben. Das ist nicht im Sinne des Bundesrats, sagt Baume-Schneider. Auf einen Gegenvorschlag verzichtet die Landesregierung. Die Initiative würde zu AHV-Mehrausgaben von rund 3,6 Milliarden Franken im Jahr 2030 und rund 4,1 Milliarden Franken im Jahr 2035 führen. «Die Finanzierung ist bereits angespannt», so Baume-Schneider. Zudem erhielten Ehepaare im Gegensatz zu nicht verheirateten Paaren bereits bestimmte Ergänzungsleistungen, unterstreicht die Gesundheitsministerin. Dazu gehöre beispielsweise auch die Witwenrente. Eine Ungleichbehandlung, so wie es die Initiative beschreibt, finde also nicht statt. vor 32 Minuten vor 32 Minuten Bundesrat sieht bei der AHV keine «Diskriminierung der Ehe» In Kürze – um 15.15 Uhr – tritt Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider vor die Medien. Die Landesregierung will nichts wissen von der Mitte-Initiative, die die AHV-Begrenzung für Ehepaare aufheben soll. Baume-Schneider erklärt weshalb. Ende des Livetickers

Die Mitte bläst gleich mit zwei Volksinitiativen zum Angriff gegen die «Diskriminierung der Ehe». Am frühen Freitagnachmittag erläuterte Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61, FDP) bereits das Nein zur Abschaffung der Heiratsstrafe.

Nun ist Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (61, SP) am Zug: Sie erklärt an einer Medienkonferenz, weshalb der Bundesrat auch die Rentenplafonierung bei Ehepaaren nicht aufheben will.

Ehepaare erhalten heute tiefere AHV-Maximalbeiträge

Denn sind zwei Pensionierte verheiratet, erhalten sie heute unter Umständen weniger AHV-Rente als zwei unverheiratete Partner. Die Rentenplafonierung sieht für Ehepaare nämlich höchstens 150 Prozent des Maximalbetrags einer alleinstehenden Person vor. Heisst: Verheiratete mit einem zusammengerechneten Jahreseinkommen über 90'720 Franken werden aus der Sicht der Mitte-Partei benachteiligt.

Der Bundesrat sieht dem nicht so: Seiner Ansicht nach sind Eheleute in der AHV gut abgesichert. Verschiedene Massnahmen würden die Nachteile der Rentenplafonierung ausgleichen, teilt die Landesregierung mit. So stünden Ehepaaren gewisse AHV- und IV-Leistungen zu, auf die etwa Konkubinatspaare keinen Anspruch hätten.

AHV-Mehrbelastung sei nicht tragbar

Zudem würde die Abschaffung des AHV-Plafonds nach der 13. Rente eine weitere Mehrbelastung bedeuten. Laut dem Bundesrat verfügt die AHV jedoch nicht über die finanziellen Mittel, um diese zu übernehmen. Um sie zu finanzieren, müssten entweder die Lohnbeiträge oder die Mehrwertsteuer erhöht werden.

Damit müsste die Gesamtbevölkerung die zusätzlichen Kosten tragen – und damit auch Personen mit tiefem Einkommen, Alleinstehende, Verwitwete oder Geschiedene. Deren Rente würde durch die Initiative aber nicht verbessert – obwohl sie laut Bundesrat am stärksten von Armut bedroht sind.