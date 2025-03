Verheiratete Paare müssen mehr Steuern zahlen als unverheiratete. Diese Ungerechtigkeit will die Mitte-Partei per Volksinitiative beseitigen. Bisher zeigte sich der Bundesrat skeptisch. Kommt es nun zur Kehrtwende?

So will der Bundesrat die Heiratsstrafe abschaffen

Soll die Heiratsstrafe bei der Bundessteuer durch die Individualbesteuerung ersetzt werden?

vor 2 Minuten vor 2 Minuten Bundesrat lehnt Mitte-Initiative ab Der Bundesrat lehnt die Mitte-Initiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!» ohne direkten Gegenentwurf oder indirekten Gegenvorschlag ab. Dies, weil sie im Widerspruch zur Vorlage über die Individualbesteuerung steht, die der Bundesrat im Auftrag des Parlaments ausgearbeitet hat. Die Initiative will in der Verfassung festschreiben, dass die Einkommen von Ehepaaren in der Steuererklärung weiterhin zusammengerechnet und Ehepaare gegenüber unverheirateten Personen steuerlich nicht benachteiligt werden. Die Initiative betrifft ausschliesslich die direkte Bundessteuer. Die konkrete Umsetzung bliebe dem Parlament überlassen. Der Bundesrat teilt das Ziel, die steuerliche Benachteiligung von Ehepaaren zu beseitigen. Dennoch lehnt er die Initiative ab. Die Frage des Besteuerungsmodells solle dem Gesetzgeber überlassen und dessen Spielraum durch eine Verfassungsvorgabe nicht unnötig eingeschränkt werden. Im Auftrag des Parlaments hat der Bundesrat eine Gesetzesvorlage zur Einführung der Individualbesteuerung erarbeitet, die gleichzeitig auch als indirekter Gegenvorschlag zur «Steuergerechtigkeits-Initiative» dient. Die Volksinitiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare – Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen!» stehe zu dieser Vorlage im Widerspruch. vor 3 Minuten vor 3 Minuten «Das ist im Interesse der Schweiz» Eingangs der Medienkonferenz äussert sich Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zur Weltlage. Die neue US-Regierung habe in den vergangenen Tagen verschiedene Ankündigungen gemacht, die auch die Schweiz betreffen könnten. Der Bundesrat verstehe, dass dies zu Verunsicherung führen könne – und er nehme das ernst, versicherte Keller-Sutter. «Unsere Aussenpolitik hat sich aber nicht verändert.» Der Bundesrat setze sich weiterhin für einen fairen und dauerhaften Frieden in der Ukraine ein und verurteile den Angriff Russlands. Der Bundesrat wolle die Schweizer Armee wieder verteidigungsfähig machen und führe seine diplomatischen Beziehungen weiter, auch zu den USA. «Das ist im Interesse der Schweiz», betonte Keller-Sutter. Es gehe nicht einfach darum, die USA zu verurteilen. «Die Lautstärke ist kein Gradmesser für die Qualität der Diplomatie.» vor 46 Minuten vor 46 Minuten Kommt es zur Kehrtwende im Bundesrat? Das Ziel der Mitte-Partei und des Bundesrats war bisher dasselbe: Beide wollen die sogenannte Heiratsstrafe bei der Steuerbelastung von Ehepaaren abschaffen. Die jeweiligen Einkommen werden nach der Trauung zusammengerechnet. Viele Pärchen müssen darum mehr Steuern berappen, als wenn beide Eheleute als Einzelpersonen besteuert würden. Mit ihrer Volksinitiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare» will die Mitte in der Verfassung verankern, dass Ehepaare gegenüber anderen Steuerpflichtigen nicht benachteiligt werden dürfen. Konkret soll für Ehepaare neben der gemeinsamen Besteuerung eine alternative Steuerberechnung anhand des Tarifs und der Abzüge für unverheiratete Personen erfolgen und der tiefere der beiden berechneten Steuerbeträge in Rechnung gestellt werden. Der Bundesrat aber wollte das bisher nicht. Er bevorzugt eine Lösung über die sogenannte Individualbesteuerung. Ist es heute zur Kehrtwende gekommen? Um 14 Uhr tritt Finanzministerin Karin Keller-Sutter vor die Medien. Blick berichtet live. Ende des Livetickers

Wer sich auf ewig bindet, spürt es im Portemonnaie. Nicht nur wegen der Kosten für Ehering, Torte und Fest, sondern vor allem danach: Die sogenannte Heiratsstrafe trifft Ehepaare zum Beispiel bei den Steuern. Die jeweiligen Einkommen werden nach der Trauung zusammengerechnet. Viele Pärchen müssen darum mehr Steuern berappen, als wenn beide Eheleute als Einzelpersonen besteuert würden.

Die Mitte-Partei will das ändern. Mit ihrer Volksinitiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare» will sie in der Verfassung verankern, dass Ehepaare gegenüber anderen Steuerpflichtigen nicht benachteiligt werden dürfen. Konkret soll für Ehepaare neben der gemeinsamen Besteuerung eine alternative Steuerberechnung anhand des Tarifs und der Abzüge für unverheiratete Personen erfolgen und der tiefere der beiden berechneten Steuerbeträge in Rechnung gestellt werden.

Heute Freitag stellt nun der Bundesrat um Finanzministerin Karin Keller-Sutter (61) seine Botschaft dazu vor. Bisher stellte sich die Landesregierung gegen die Mitte-Initiative. Stattdessen möchte sie die Individualbesteuerung einführen. Damit würde jede steuerpflichtige Person ihre eigene Steuererklärung einreichen – egal, ob verheiratet oder ledig.

Auch mit diesem Systemwechsel würde die «Heiratsstrafe» abgeschafft werden. Er würde Bund und Kantone 870 Millionen Franken an Steuereinnahmen kosten.

Die Medienkonferenz mit Keller-Sutter beginnt um 14 Uhr. Blick berichtet live.