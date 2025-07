Kündigungen, Krankschreibungen, Klage-Drohungen Waadtländer Regierungsrätin Dittli laufen die Leute davon

Regierungsrätin Valérie Dittli steht in der Waadt seit geraumer Zeit in der Kritik. Eine Recherche zeigt jetzt: An der Spitze ihres Departements herrscht ein Klima der Angst. Die engsten Mitarbeitenden gehen scharenweise.

Publiziert: 21:12 Uhr | Aktualisiert: 21:13 Uhr